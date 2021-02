Sony World Photography 2021 | le foto finaliste

(Di sabato 27 febbraio 2021) La World Photography Organisation, rinomata piattaforma globale dedicata alla fotografia, ha annunciato le foto finaliste per la competizione Professional Sony World Photography Awards 2021. I nomi dei vincitori saranno comunicati il prossimo 15 aprile, durante la cerimonia che si terrà in streaming e a cui parteciperanno per l’occasione lo storico dell’arte Jacky Klein e il presentatore Nish Kumar.

Ultime Notizie dalla rete : Sony World

Vanity Fair.it

... lo scorso 4 dicembre, ha pubblicato "IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA" (Music), l'album di ... nel quale ha saputo fondere canzone d'autore e rock, sonorità internazionali,music e jazz, ...Insieme a SuperMario 3D+ Bowser's Fury è arrivata anche in restyling tutta rossa e con ... e così si amplia anche la scelta per i fortunati della nuova consolegrazie ad un titolo da ri - ...La World Photography Organisation ha annunciato le foto finaliste per la competizione Professional Sony World Photography Awards 2021 (e c'è molta Italia). Le immagini ...Nel contesto dell'iniziativa 'Solo per il Weekend', MediaWorld ha lanciato un'offerta relativa allo smartphone Samsung Galaxy A21s.