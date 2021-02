“Sono innamorata di..” La dichiarazione choc di Antonella Elia che lascia Signorini senza parole. Cos’ha detto (Di sabato 27 febbraio 2021) La bionda soubrette Antonella Elia ha vissuto una grande storia d’amore che purtroppo è finita nel peggiore dei modi, a causa di un presunto tradimento. Un bacio e un tradimento Molti telespettatori ricorderanno quando lei, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, si è scambiata un lungo e intenso bacio da cinema con l’allora fidanzato che era andata a trovarla, Pietro Dalle Piane. Ma dopo l’avventura del GFVip, i due Sono approdati direttamente a Temptation Island, da dove poi Sono tornati separati per alcuni atteggiamenti equivoci di Pietro con una delle tentatrici. L’uomo ha tentato più volte di riconquistare la sua Antonella, durante una puntata di Domenica Live disse ai microfoni di Barbara D’Urso: Io non mi sento single. Io l’ho delusa e ferita. Non c’è un ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 27 febbraio 2021) La bionda soubretteha vissuto una grande storia d’amore che purtroppo è finita nel peggiore dei modi, a causa di un presunto tradimento. Un bacio e un tradimento Molti telespettatori ricorderanno quando lei, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, si è scambiata un lungo e intenso bacio da cinema con l’allora fidanzato che era andata a trovarla, Pietro Dalle Piane. Ma dopo l’avventura del GFVip, i dueapprodati direttamente a Temptation Island, da dove poitornati separati per alcuni atteggiamenti equivoci di Pietro con una delle tentatrici. L’uomo ha tentato più volte di riconquistare la sua, durante una puntata di Domenica Live disse ai microfoni di Barbara D’Urso: Io non mi sento single. Io l’ho delusa e ferita. Non c’è un ...

