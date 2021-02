Sondaggio, Meloni prende quota (Di sabato 27 febbraio 2021) Gradimento alto e stabile per il nuovo Governo e per il presidente del Consiglio Mario Draghi nella rilevazione condotta da Ipsos per il Corriere della Sera. La stabilità dei giudizi, spiega Nando Pagnoncelli, “testimonia l’apertura di credito che gli italiani esprimono nei confronti del nuovo esecutivo e le grandi aspettative suscitate sui tre fronti: emergenza sanitaria, situazione economica, riforme. Ma non si tratta di una sorta di cambiale in bianco. Molto dipenderà dai risultati che il governo riuscirà a ottenere e dall’immagine di coesione che riuscirà a dare”. Consensi in calo per Pd, M5S e Forza Italia. Cresce Fdi: 17,2%. Per il governo resta alta la fiducia https://t.co/ldkWjaIg22— Corriere della Sera (@Corriere) February 27, 2021 Significativi i movimenti sul fronte dei partiti. Soprattutto per la crescita sempre più imponente di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Gradimento alto e stabile per il nuovo Governo e per il presidente del Consiglio Mario Draghi nella rilevazione condotta da Ipsos per il Corriere della Sera. La stabilità dei giudizi, spiega Nando Pagnoncelli, “testimonia l’apertura di credito che gli italiani esprimono nei confronti del nuovo esecutivo e le grandi aspettative suscitate sui tre fronti: emergenza sanitaria, situazione economica, riforme. Ma non si tratta di una sorta di cambiale in bianco. Molto dipenderà dai risultati che il governo riuscirà a ottenere e dall’immagine di coesione che riuscirà a dare”. Consensi in calo per Pd, M5S e Forza Italia. Cresce Fdi: 17,2%. Per il governo resta alta la fiducia https://t.co/ldkWjaIg22— Corriere della Sera (@Corriere) February 27, 2021 Significativi i movimenti sul fronte dei partiti. Soprattutto per la crescita sempre più imponente di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia ...

