Sondaggi politici | Fratelli d’Italia continua a salire

(Di sabato 27 febbraio 2021) IIpsos che Nando Pagnoncelli illustra sul Corriere della Sera confermano l’ascesa di Giorgia Meloni. L’opposizione al governo Draghi fa guadagnare consenso ache supera il Movimento 5 Stelle e diventa il terzo partito. Per quanto riguarda i partiti, scrive Nando Pagnoncelli,“fa segnare una crescita del 2,2% attestandosi al 17,2% e scavalcando il M5S che con il 15,4% arretra di 0,9%, come pure il Pd che si mantiene al secondo posto con il 19%”. Forza Italia “con il 7,6% arretra del 2,6%, seguita da Iv con il 2,9% (+0,5%), Azione e +Europa appaiati al 2,3%”. La Lega è stabile al 23%: sembra quindi che, a differenza di quanto registrato da altre rilevazioni, il partito diabbia ...

SONDAGGI ELETTORALI OGGI 27 febbraio 2021 SONDAGGI ELETTORALI OGGI " La crisi di governo e il neonato esecutivo Draghi sembrano premiare solamente i partiti del centrodestra: è ...L'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi fa bene al Centrodestra : questo quanto rivelato dai sondaggi di Tecnè per Quarta Repubblica. La coalizione guadagna l'1,5%, mentre le forze dell'ex maggioranza giallorossa devono fare i conti con ingenti perdite. La Lega si conferma primo ...I sondaggi Ipsos che Nando Pagnoncelli illustra sul Corriere della Sera confermano l'ascesa di Giorgia Meloni. L'opposizione al governo Draghi fa guadagnare consenso a Fratelli d'Italia che supera il ...