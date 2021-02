Solinas frena | ' Sardegna in zona bianca non significa liberi tutti'

Ultime Notizie dalla rete : Solinas frena

Agenzia ANSA

La zona bianca non è un invito al "liberi tutti", alla mitigazione delle precauzioni e delle norme di sicurezza, sostiene: "deve essere anzi interpretata da tutti noi come una sprone alla ...... direttore di Confesercenti Cagliari, che pronostica un'impennata di consumi magli ...a Senaldi, "indice di trasmissione" taroccata? Cosa non torna sui contagiIl governatore della Regione: "La zona bianca è il risultato dei sacrifici dei sardi, ma dobbiamo tenere alta la guardia affinché lo sforzo non sia vanificato" ...Olbia. Un'ordinanza entro lunedì primo marzo: è questa l'indiscrezione che filtra da Cagliari. La riporta l'Unione Sarda e riguarda la zona ...