Smog a Roma, blocco per le auto nella fascia verde: ecco chi si ferma e quando (Di sabato 27 febbraio 2021) Ancora troppo Smog nella Capitale, arriva un nuovo stop per le auto per la giornata di oggi, sabato 27 febbraio, e per quella di domani, domenica 28 febbraio. Smog a Roma: arriva il blocco per i veicoli inquinanti Considerato il perdurare della situazione di criticità dei livelli di PM10 rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio e al fine del contenimento dell’inquinamento atmosferico, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare nelle giornate del 27 e 28 febbraio nella Z.T.L. fascia verde. Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, il divieto alla circolazione sarà in vigore dalle ore 7.30 alle 20.30 per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) Ancora troppoCapitale, arriva un nuovo stop per leper la giornata di oggi, sabato 27 febbraio, e per quella di domani, domenica 28 febbraio.: arriva ilper i veicoli inquinanti Considerato il perdurare della situazione di criticità dei livelli di PM10 rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio e al fine del contenimento dell’inquinamento atmosferico, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare nelle giornate del 27 e 28 febbraioZ.T.L.. Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, il divieto alla circolazione sarà in vigore dalle ore 7.30 alle 20.30 per ...

