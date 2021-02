Sky Sport Serie A 24a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti (Di sabato 27 febbraio 2021) Sabato 27 febbraio, e domenica 28 febbraio, appuntamento con la Serie A, in campo per la ventiquattresima Giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà in Esclusiva live 7 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW TV. Una partita a weekend sarà trasmessa in 4K HDR con Sky Q satellite.Per i clienti Sky, le 3 partite a Giornata di Serie A di DAZN saranno... Leggi su digital-news (Di sabato 27 febbraio 2021) Sabato 27 febbraio, e domenica 28 febbraio, appuntamento con laA, in campo per la ventiquattresimadel campionato 2020/2021. Sky trasmetterà inlive 7 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW TV. Una partita a weekend sarà trasmessa in 4K HDR con Sky Q satellite.Per i clienti Sky, le 3 partite adiA di DAZN saranno...

forumJuventus : [Sky Sport] Nuova terapia per Dybala studiata dal Prof. Cugat per far tornare in campo la Joya nel miglior modo pos… - SkySport : Juventus-Napoli si recupera il 17 marzo alle 18.45: domani l'ufficialità - SkySport : Europa League Ottavi di finale Manchester United-Milan ? Sorteggio live su Sky Sport 24, Sky Sport Football, Now Tv… - BondanSari881 : RT @forumJuventus: [Sky Sport] Nuova terapia per Dybala studiata dal Prof. Cugat per far tornare in campo la Joya nel miglior modo possibil… - mari_ciccarelli : RT @forumJuventus: [Sky Sport] Nuova terapia per Dybala studiata dal Prof. Cugat per far tornare in campo la Joya nel miglior modo possibil… -