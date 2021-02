Skicross, Fanny Smith vince la Coppa del Mondo! Howden a un passo dall’apoteosi (Di sabato 27 febbraio 2021) A Bakuriani (Georgia) è andata in scena la nona tappa della Coppa del Mondo di Skicross, disciplina dello sci freestyle. Al maschile ha vinto il tedesco Florian Wilmsmann, capace di conquistare il primo successo stagionale davanti allo svedese David Mobaerg e al canadese Jared Schmidt. L’altro canadese Reece Howden è giunto soltanto 19mo, ma resta saldamente in testa alla classifica generale con 215 punti di vantaggio sullo svizzero Jonas Lenherr e ha ormai ipotecato la Sfera di Cristallo visto che mancano soltanto tre prove al termine della stagione. Tra le donne sigillo della solita fuoriclasse svizzera Fanny Smith, che regola la svedese Sandra Naeslund e la francese Marielle Berger Sabbatel. Grazie a questo sigillo Fanny Smith aumenta il suo vantaggio in testa alla ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) A Bakuriani (Georgia) è andata in scena la nona tappa delladel Mondo di, disciplina dello sci freestyle. Al maschile ha vinto il tedesco Florian Wilmsmann, capace di conquistare il primo successo stagionale davanti allo svedese David Mobaerg e al canadese Jared Schmidt. L’altro canadese Reeceè giunto soltanto 19mo, ma resta saldamente in testa alla classifica generale con 215 punti di vantaggio sullo svizzero Jonas Lenherr e ha ormai ipotecato la Sfera di Cristallo visto che mancano soltanto tre prove al termine della stagione. Tra le donne sigillo della solita fuoriclasse svizzera, che regola la svedese Sandra Naeslund e la francese Marielle Berger Sabbatel. Grazie a questo sigilloaumenta il suo vantaggio in testa alla ...

