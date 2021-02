Siviglia-Barcellona oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di sabato 27 febbraio 2021) Il programma di Siviglia-Barcellona, gara valevole per la venticinquesima giornata di Liga 2020/2021. Match fondamentale per entrambe le squadre, che occupano rispettivamente la terza e la quarta piazza della classifica. Chi vincerà avrà infatti l’opportunità di allungare sull’avversaria e mettere pressione alle prime due della classe, ovvero Real e Atletico Madrid. In caso di sconfitta, invece, l’obiettivo stagionale potrebbe ridursi al quarto posto. L’incontro, previsto oggi sabato 27 febbraio alle ore 16:15, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Il programma di, gara valevole per la venticinquesima giornata di Liga 2020/2021. Match fondamentale per entrambe le squadre, che occupano rispettivamente la terza e la quarta piazza della classifica. Chi vincerà avrà infatti l’opportunità di allungare sull’avversaria e mettere pressione alle prime due della classe, ovvero Real e Atletico Madrid. In caso di sconfitta, invece, l’obiettivo stagionale potrebbe ridursi al quarto posto. L’incontro, previstosabato 27 febbraio alle ore 16:15, sarà trasmesso insulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale e highlights al termine. SportFace.

