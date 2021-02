Siria: Assad condanna duramente l’attacco ordinato da Biden (Di sabato 27 febbraio 2021) L'attacco ordinato da Biden è un segnale negativo, in contrasto con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite e che porterà a un inasprimento della tensione nella regione, afferma Assad L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 27 febbraio 2021) L'attaccodaè un segnale negativo, in contrasto con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite e che porterà a un inasprimento della tensione nella regione, affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

