Sing: in onda stasera su Italia 1 il film d'animazione diretto da Garth Jennings (Di sabato 27 febbraio 2021) Arriva stasera su Italia 1, alle 21:20, Sing, il film d'animazione più musicale che ci sia, diretto da Garth Jennings nel 2016. stasera su Italia 1, alle 21:20, appuntamento con Sing, il film d'animazione più musicale che ci sia - la colonna sonora contiene più di 85 brani usciti tra gli anni '40 e il 2015 -, diretto da Garth Jennings nel 2016. Un koala di nome Buster Moon convince il suo migliore amico ad aiutarlo a rilanciare il teatro che gestisce, ormai in rovina, organizzando una competizione canora. Saranno cinque i concorrenti ad emergere: un topo tanto bravo a canticchiare quanto a imbrogliare; una timida ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) Arrivasu1, alle 21:20,, ild'più musicale che ci sia,danel 2016.su1, alle 21:20, appuntamento con, ild'più musicale che ci sia - la colonna sonora contiene più di 85 brani usciti tra gli anni '40 e il 2015 -,danel 2016. Un koala di nome Buster Moon convince il suo migliore amico ad aiutarlo a rilanciare il teatro che gestisce, ormai in rovina, organizzando una competizione canora. Saranno cinque i concorrenti ad emergere: un topo tanto bravo a canticchiare quanto a imbrogliare; una timida ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Sing: in onda stasera su Italia 1 il film d'animazione diretto da Garth Jennings - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 va in onda #Sing, film d’animazione diretto da Garth Jennings -