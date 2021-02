Si toglie la vita nel suo negozio a Carmignano, Sindaco: “Conseguenza della crisi” (Di sabato 27 febbraio 2021) . “Da parte della giunta comunichiamo la massima vicinanza alla famiglia, a cui si accompagna la riflessione su come questo tragico fatto sia Conseguenza di una situazione nazionale critica, dove le attuali misure non sono sufficienti a tutelare le categorie di lavoratori maggiormente colpite” ha dichiarato il Sindaco di Carmignano. La pesante crisi economica nata dall’emergenza covid e dall’interruzione quasi completa della sua attività, è quello che avrebbe spinto un titolare di un’agenzia viaggi a togliersi la vita nel suo negozio nel Comune di Carmignano, in provincia di Prato, in Toscana. La tragedia scoperta nel pomeriggio di giovedì quando è stato dato l’allarme al 118 per i soccorsi ma ogni tentativo di ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 27 febbraio 2021) . “Da partegiunta comunichiamo la massima vicinanza alla famiglia, a cui si accompagna la riflessione su come questo tragico fatto siadi una situazione nazionale critica, dove le attuali misure non sono sufficienti a tutelare le categorie di lavoratori maggiormente colpite” ha dichiarato ildi. La pesanteeconomica nata dall’emergenza covid e dall’interruzione quasi completasua attività, è quello che avrebbe spinto un titolare di un’agenzia viaggi arsi lanel suonel Comune di, in provincia di Prato, in Toscana. La tragedia scoperta nel pomeriggio di giovedì quando è stato dato l’allarme al 118 per i soccorsi ma ogni tentativo di ...

MediasetTgcom24 : Prato, si toglie la vita nella sua agenzia viaggi: 'Conseguenza della crisi Covid' #covid - Marimoro19 : Io che sto facendo lezione sulle agenzie viaggio e poi leggo questo - Dan410_ : RT @edoruta: Dayane: “la vita è così, ti toglie per farti valorizzare ciò che hai. È quello che è successo a me ora: mi ha dato e mi ha tol… - Cervejatariana : RT @edoruta: Dayane: “la vita è così, ti toglie per farti valorizzare ciò che hai. È quello che è successo a me ora: mi ha dato e mi ha tol… - alicesocean : RT @edoruta: Dayane: “la vita è così, ti toglie per farti valorizzare ciò che hai. È quello che è successo a me ora: mi ha dato e mi ha tol… -

Ultime Notizie dalla rete : toglie vita Oltre metà degli italiani sempre connessi: si svegliano con mail e social Infine il 57% dei rispondenti non toglie lo sguardo dal proprio cellulare, neppure a tavola, sia ...un desiderio di molti e un'opzione che consentirebbe di migliorare alcune sfere della propria vita ...

Capelli, il castano che toglie l'effetto crespo All'inizio della sua vita da Duchessa di Cambridge e in fasi alterne negli anni successivi, Kate ha portato i capelli di un castano intenso naturale, mentre nelle ultime stagioni ha optato per ...

Si toglie la vita nella sua agenzia viaggi. 'Da un anno l’attività era ferma per il covid' LA NAZIONE L'ex allenatore si è suicidato | il motivo che l'ha spinto all'estremo gesto Ieri all'Esselunga ho trovato il mio ex allenatore che mi ha d… - ciccolombo : RT @Agenzia_Ansa: L'ex allenatore olimpico di ginnastica femminile Usa, John Geddert, è morto suicida. Era stato appena i ...

L'inferno dantesco della pandemia Io non so ben ridir com’ m’infettai, tant’era pien di Covid a quel punto che la verace vita abbandonai ... prese costui de la bella persona che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende. Covid, ch’a ...

Infine il 57% dei rispondenti nonlo sguardo dal proprio cellulare, neppure a tavola, sia ...un desiderio di molti e un'opzione che consentirebbe di migliorare alcune sfere della propria...All'inizio della suada Duchessa di Cambridge e in fasi alterne negli anni successivi, Kate ha portato i capelli di un castano intenso naturale, mentre nelle ultime stagioni ha optato per ...Ieri all'Esselunga ho trovato il mio ex allenatore che mi ha d… - ciccolombo : RT @Agenzia_Ansa: L'ex allenatore olimpico di ginnastica femminile Usa, John Geddert, è morto suicida. Era stato appena i ...Io non so ben ridir com’ m’infettai, tant’era pien di Covid a quel punto che la verace vita abbandonai ... prese costui de la bella persona che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende. Covid, ch’a ...