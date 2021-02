Serie C, Catanzaro-Ternana: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 27 febbraio 2021) Big-match nel Girone C della Serie C. Il Nicola Ceravolo, impianto sportivo calabrese, è pronto per accogliere l’assoluta dominatrice del terzo raggruppamento della Lega Pro: il Catanzaro di Antonio Calabro, infatti, ospita la Ternana schiacciasassi di Cristiano Lucarelli in una partita davvero molto interessante. Il pronostico, nemmeno a dirlo, pende tutto in favore delle Fere: i rossoverdi, infatti, sono saldamente al primo posto della graduatoria con 62 punti ed un confortevole +12 di vantaggio sul Bari secondo. I giallorossi padroni di casa, però, non sono una compagine disposta a guardare la passerella della formazione umbra: attualmente al quarto posto in classifica, hanno totalizzato nove punti nelle ultime cinque gare di campionato. Ecco le ultime di Catanzaro-Ternana, le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Big-match nel Girone C dellaC. Il Nicola Ceravolo, impianto sportivo calabrese, è pronto per accogliere l’assoluta dominatrice del terzo raggruppamento della Lega Pro: ildi Antonio Calabro, infatti, ospita laschiacciasassi di Cristiano Lucarelli in una partita davvero molto interessante. Il pronostico, nemmeno a dirlo, pende tutto in favore delle Fere: i rossoverdi, infatti, sono saldamente al primo posto della graduatoria con 62 punti ed un confortevole +12 di vantaggio sul Bari secondo. I giallorossi padroni di casa, però, non sono una compagine disposta a guardare la passerella della formazione umbra: attualmente al quarto posto in classifica, hanno totalizzato nove punti nelle ultime cinque gare di campionato. Ecco le ultime di, le ...

