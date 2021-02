Serie C, Bari-Foggia: le ultime sul derby e le probabili formazioni (Di sabato 27 febbraio 2021) Bari-Foggia in campo oggi al “San Nicola” a partire dalle 15.00, per la 27a giornata del campionato di Serie C girone C. Il derby tra i Galletti biancorossi e i Satanelli rossoneri, mette in palio punti importanti per la classificazione playoff. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara. Il momento del Bari Il Bari si presenta alla gara di questo pomeriggio con 46 punti dopo 24 gare (13 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte), e nell’ultimo weekend di gioco, la squadra pugliese ha chiuso in parità la sfida esterna contro il Catania. Nell’occasione, il gol di Cianci ha portato avanti il Bari nel corso del primo tempo, poi ripreso dalla rete di Sarao per gli etnei. Considerando solamente le sfide interne, i biancorossi hanno raccolto 22 punti in 12 impegni, frutto di 6 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021)in campo oggi al “San Nicola” a partire dalle 15.00, per la 27a giornata del campionato diC girone C. Iltra i Galletti biancorossi e i Satanelli rossoneri, mette in palio punti importanti per la classificazione playoff. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara. Il momento delIlsi presenta alla gara di questo pomeriggio con 46 punti dopo 24 gare (13 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte), e nell’ultimo weekend di gioco, la squadra pugliese ha chiuso in parità la sfida esterna contro il Catania. Nell’occasione, il gol di Cianci ha portato avanti ilnel corso del primo tempo, poi ripreso dalla rete di Sarao per gli etnei. Considerando solamente le sfide interne, i biancorossi hanno raccolto 22 punti in 12 impegni, frutto di 6 ...

