Serie C: al Bari il derby col Foggia, cinquina del Mantova.Tutti i risultati del pomeriggio (Di sabato 27 febbraio 2021) Si sono giocate nel pomeriggio le partite della 27a giornata del campionato di Serie C. Poche emozioni e pochi gol nel Girone A, dove vince solo la Pro Vercelli di misura in casa del Giana Erminio. Nel girone B, vittoria larga per il Mantova, 5-1 in casa dell'Imolese, e per il Sudtirol che ne rifila 4 in casa della Sambenedettese. Nel Girone C il Bari vince 1-0 il derby della Puglia contro il Foggia. Vittoria della Viterbese per 1-0 contro il Palermo. Di seguito i risultati del pomeriggio: GIRONE A: Giana Erminio-Pr Vercelli 1-2 Novara-Pro Sesto 0-0 Pistoiese-AlbinoLeffe 0-0 GIRONE B: Gubbio- Vis Pesaro 1-1 Imolese-Mantova 1-5 Matelica-Virtus Verona 1-0 Sambenedettese-Sudtirol 0-4 GIRONE C: Viterbese-Palermo

