Serie B | traballano le panchine di Spal e Frosinone

(Di sabato 27 febbraio 2021) Le sconfitte dellain casa contro la Reggina e delsul terreno della Cremonese fanno traballare le rispettive. A Ferrara al termine del match, la dirigenza biancazzurra si è riunita con il presidente Mattioli, il dg Gazzoli, il ds Zamuner e il suo collaboratore De Franceschi hanno parlato animatamente per un’ora. Oggetto della discussione ipotizzabile siano stati la prestazione e il momento no della squadra di Pasquale Marino, che non vince dal 18 gennaio contro la Reggiana. A Cremona invece la sconfitta per 4-0 ha spinto la dirigenza dela fare una telefonata a Cristian Bucchi che prenderebbe il posto di Nesta.caption id="attachment 1079763" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

