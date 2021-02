Serie B, la giornata in diretta dalle 14: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA - Dopo i due anticipi del venerdì ( Reggiana - Salernitana 0 - 0 ed Empoli - Venezia 1 - 1 ) la 25ª di Serie B entra nel vivo con le sei gare delle 14. Il Cosenza di Occhiuzzi sfida il Chievo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA - Dopo i due anticipi del venerdì ( Reggiana - Salernitana 0 - 0 ed Empoli - Venezia 1 - 1 ) la 25ª diB entra nel vivo con le sei gare delle 14. Il Cosenza di Occhiuzzi sfida il Chievo ...

SerieA : Termina la 2??3??ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per n… - Inter : ??? | CALENDARIO Definite data e ora di #ParmaInter, turno infrasettimanale di @SerieA ?? - gazzettaGranata : Serie A, 24^ giornata: in zona calda scontri diretti Crotone-Cagliari e Spezia-Parma #TorinoFC #FVCG #SFT - sportli26181512 : Diretta Monza-Cittadella dalle 16: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui live su - fantapiu3 : Consulta i nostri #consiglifantacalcio per i centrocampisti da schierare per la 24ª giornata di #SerieA, studia-mem… -