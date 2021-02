Serie A, svolta storica: l’arbitro Orsato domani ospite in TV (Di sabato 27 febbraio 2021) svolta storica per la Serie A con Daniele Orsato che sarà ospite di “90esimo Minuto”, primo arbitro in attività ad essere ospite di una trasmissione televisiva domani sera Daniele Orsato sarà ospite di “90esimo Minuto”. Ancora non è chiaro se il direttore di gara si esprimerà su concetti generici o sui singoli episodi delle partite della 24a giornata di Serie A. Sarà la prima volta che un direttore di gara in attività partecipa ad una trasmissione televisiva. Si tratta di una novità introdotta dal nuovo presidente dell’AIA Alfredo Trentalange. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021)per laA con Danieleche saràdi “90esimo Minuto”, primo arbitro in attività ad esseredi una trasmissione televisivasera Danielesaràdi “90esimo Minuto”. Ancora non è chiaro se il direttore di gara si esprimerà su concetti generici o sui singoli episodi delle partite della 24a giornata diA. Sarà la prima volta che un direttore di gara in attività partecipa ad una trasmissione televisiva. Si tratta di una novità introdotta dal nuovo presidente dell’AIA Alfredo Trentalange. Leggi su Calcionews24.com

