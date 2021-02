Serie A | Immobile sbaglia il rigore e il Bologna punisce la Lazio

OptaPaolo : 47 - Francesco #Caputo ha segnato 47 gol in Serie A negli ultimi 3 campionati (dal 2018/19 ad oggi), solo tre gioca… - sportli26181512 : #BolognaLazio 2-0: commento al risultato della partita: Immobile si fa bloccare un rigore da Skorupski, poi Mbaye e… - RaiSport : ? La #Lazio cade a #Bologna Al Dall'Ara finisce 2-0: decidono le reti di #Mbaye nel primo tempo e #Sansone nella ri… - sportli26181512 : Mbaye-Sansone: la Lazio va k.o. anche a Bologna: Mbaye-Sansone: la Lazio va k.o. anche a Bologna Dopo la sconfitta… - TuttoMercatoWeb : La Lazio cade ancora: Immobile spreca, Mbaye e Sansone conducono il Bologna al successo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Immobile

La classifica diA Al Dall'Ara gli emiliani passano al 19' grazie alla rete di Mbaye. Un minuto primasi era fatto parare un rigore da Skorupski. Nella ripresa il raddoppio è una ...Il Bologna batte 2 - 0 la Lazio grazie ai gol di Mbaye e Sansone. Sullo 0 - 0si è fatto parare un rigore da Skorupski. A breve il servizio completo Leggi i commenti Bologna: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 27 febbraio 2021Nei due anticipi del 24° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021 le emozioni non sono mancate e vale la pena andare a raccontare cosa sia accaduto. SPEZIA-PARMA 2-2 - Partiamo dal match de ...Nuovo tonfo per la Lazio di Simone Inzaghi: dopo il ko in Champions League contro il Bayern, i biancocelesti sono stati battuti per 2-0 dal Bologna al Dall'Ara in una partita valida per la 24esima gio ...