Serie A femminile, quattordicesima giornata, Juve contro la San Marino (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo gli impegni dei quarti di finale di Coppa Italia prima e della Nazionale femminile poi, ritorna il campionato di Serie A con la quattordicesima giornata. Si tratta di un turno molto importante perché precede la giornata in cui Juventus e Milan, in lotta dall’inizio del campionato per il primo posto, si troveranno di fronte in uno scontro diretto che potrà dire tanto in ottica scudetto. Le avversarie di questo turno, per bianconere e rossonere, saranno rispettivamente San Marino e Pink Bari. Altre sfide interessanti di questa giornata saranno quelle tra Roma ed Empoli e il derby toscano tra Florentia e Fiorentina, mente Napoli e Verona, a caccia di punti salvezza, giocheranno rispettivamente contro Sassuolo e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo gli impegni dei quarti di finale di Coppa Italia prima e della Nazionalepoi, ritorna il campionato diA con la. Si tratta di un turno molto importante perché precede lain cuintus e Milan, in lotta dall’inizio del campionato per il primo posto, si troveranno di fronte in uno sdiretto che potrà dire tanto in ottica scudetto. Le avversarie di questo turno, per bianconere e rossonere, saranno rispettivamente Sane Pink Bari. Altre sfide interessanti di questasaranno quelle tra Roma ed Empoli e il derby toscano tra Florentia e Fiorentina, mente Napoli e Verona, a caccia di punti salvezza, giocheranno rispettivamenteSassuolo e ...

