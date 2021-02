Serie A, Bologna-Lazio: Inzaghi con il tandem Correa-Immobile, Orsolini titolare. Le formazioni ufficiali (Di sabato 27 febbraio 2021) E' tutto pronto per la sfida tra Bologna e Lazio, in programma questo pomeriggio alle 18:00.Archiviata la pesante sconfitta maturata contro il Bayern Monaco, la Lazio, è pronta a rituffarsi in campionato per riscattarsi e rimanere agganciato alla zona Champions League. Ad attendere i biancocelesti, il Bologna di Sinisa Mihajlovic, reduce dai pareggi maturati contro Sassuolo e Benevento. Mihajlovic si affida a Mbaye, Nico Dominguez e Orsolini, 3-5-2 per Inzaghi, con il tandem Correa-Immobile.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021) E' tutto pronto per la sfida tra, in programma questo pomeriggio alle 18:00.Archiviata la pesante sconfitta maturata contro il Bayern Monaco, la, è pronta a rituffarsi in campionato per riscattarsi e rimanere agganciato alla zona Champions League. Ad attendere i biancocelesti, ildi Sinisa Mihajlovic, reduce dai pareggi maturati contro Sassuolo e Benevento. Mihajlovic si affida a Mbaye, Nico Dominguez e, 3-5-2 per, con il.Di seguito, ledella sfida:(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg;, Soriano, Sansone; Barrow. All. ...

Mediagol : #SerieA, #Bologna-#Lazio: Inzaghi con il tandem Correa-Immobile, Orsolini titolare. Le formazioni ufficiali - TuttoMercatoWeb : Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali: Hoedt centrale, out Schouten. C'è Correa in acanti - SkySport : Bologna-Lazio, formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - passiondfutbol : Serie A???? ?Bologna-Lazio ???Formazioni Ufficiali BOLOGNA Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro,Mbaye; Dominguez,… - lazio_magazine : SERIE A - Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali -