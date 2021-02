Sei Nazioni, l’Italia si arrende all’Irlanda: 30mo ko consecutivo (Di sabato 27 febbraio 2021) Terza sconfitta consecutiva per l`Italia nel Guinness Sei Nazioni 2021. Per gli azzurri si tratta del 30mo ko consecutivo. All`Olimpico gli Azzurri di Franco Smith si arrendono all`Irlanda 48-10 dopo un breve vantaggio iniziale propiziato da un piazzato di Garbisi, prima che il XV capitanato da Jonny Sexton prenda il controllo del match concedendo poco o nulla ai padroni di casa.La meta di Meyer sul finire di primo tempo con una buona percussione del flanker sudafricano dell`Italia manda le squadre a riposo sul 10-27, poi nella ripresa gli ospiti non concedono spazi a Bigi e compagni che, per lunghi tratti in inferiorità numerica per due cartellini gialli, non possono che cercare di limitare i danni. Altre tre mete degli ospiti danno ai verdi il successo finale per 10-48 ed il punto bonus nella prima affermazione del 2021, mentre gli ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 27 febbraio 2021) Terza sconfitta consecutiva per l`Italia nel Guinness Sei2021. Per gli azzurri si tratta delko. All`Olimpico gli Azzurri di Franco Smith si arrendono all`Irlanda 48-10 dopo un breve vantaggio iniziale propiziato da un piazzato di Garbisi, prima che il XV capitanato da Jonny Sexton prenda il controllo del match concedendo poco o nulla ai padroni di casa.La meta di Meyer sul finire di primo tempo con una buona percussione del flanker sudafricano dell`Italia manda le squadre a riposo sul 10-27, poi nella ripresa gli ospiti non concedono spazi a Bigi e compagni che, per lunghi tratti in inferiorità numerica per due cartellini gialli, non possono che cercare di limitare i danni. Altre tre mete degli ospiti danno ai verdi il successo finale per 10-48 ed il punto bonus nella prima affermazione del 2021, mentre gli ...

Eurosport_IT : 2191 GIORNI SENZA VITTORIE ???????? L'Italrugby non vince una partita del Sei Nazioni dal 28 Febbraio 2015 ??… - Eurosport_IT : NIENTE DA FARE PER GLI AZZURRI! ?? Allo Stadio Olimpico l'Irlanda trova la prima vittoria stagionale nel Sei Nazion… - sportface2016 : #Rugby #SeiNazioni Ancora una vittoria per il #Galles #WALvENG - la_stordita : RT @NicolinoBerti: 30 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni, che per l'Italia ormai sembra più un Sei Nammerda. - Stefano_Banfi : RT @gabbianismo: una battaglia di civiltà: fuori @Federugby dal sei Nazioni -