Sei Nazioni | Italia sconfitta dall' Irlanda 48-10

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Trentesimaconsecutiva per l'Italrugby nel Sei, la terza nell'edizione 2021. Dopo i ko con Francia e Inghilterra, gli azzurri di Smith si arrendono per 48-10 all'. Una battuta d'arresto pesante per la Nazionale, che tornerà in campo il 13 marzo per ospitare sul terreno di casa il Galles. L'approccio al match degli azzurri sembra confortante. Non solo perchè Garbisi dà subito un saggio di precisione al calcio (3?), ma perchè i Verdi ci mettono qualche minuto a prendere le misure. Capitan Sexton impatta su punizione al 5?, al 10? arriva la prima meta ospite, firmata da Ringrose e impreziosita dal piede di Sexton. L'che paga ancora dazio all'indisciplina per il penalty di Sexton che, al 17?, vale il 3-10. Reazione rabbiosa degli azzurri, che si portano nei 22 avversari ...