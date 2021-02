Sei Nazioni, Italia-Irlanda: formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi alle 15:15 (in diretta su DMAX e in streaming su Discovery+) riprende il Sei Nazioni dopo il consueto weekend di pausa tra la seconda e terza giornata del torneo. Per la terza volta quest’anno sarà l’Italia di Franco Smith ad aprire il turno e questa volta ospita all’Olimpico l’Irlanda. La squadra di Andy Farrell è stata la delusione del torneo fin qui (ha segnato meno punti dell’Italia) e oggi intende imporre il suo gioco contro gli “Azzurri” per strappare la prima vittoria. C’è da dire che i precedenti più recenti hanno visto imporsi la squadra capitanata da Jonathan Sexton con ampio margine proprio per via del modo di giocare degli irlandesi, molto fisico e costruito su fasi estenuanti in cui mantengono il possesso palla nei 22 avversari. L’Italia ha dimostrato enormi progressi nella sfida ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi alle 15:15 (in diretta su DMAX e in streaming su Discovery+) riprende il Seidopo il consueto weekend di pausa tra la seconda e terza giornata del torneo. Per la terza volta quest’anno sarà l’di Franco Smith ad aprire il turno e questa volta ospita all’Olimpico l’. La squadra di Andy Farrell è stata la delusione del torneo fin qui (ha segnato meno punti dell’) e oggi intende imporre il suo gioco contro gli “Azzurri” per strappare la prima vittoria. C’è da dire che i precedenti più recenti hanno visto imporsi la squadra capitanata da Jonathan Sexton con ampio margine proprio per via del modo di giocare degli irlandesi, molto fisico e costruito su fasi estenuanti in cui mantengono il possesso palla nei 22 avversari. L’ha dimostrato enormi progressi nella sfida ...

