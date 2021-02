Sei Nazioni | Irlanda a valanga su una brutta Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 febbraio 2021) I Verdi si impongono all’Olimpico per 48-10 e sostanzialmente danno l’impressione di avere la partita sempre in mano nonostante continuino a faticare in attacco a discapito dei 48 punti segnati. Il pomeriggio dell’comincia male e prosegue peggio. Nel riscaldamento si infortuna il mediano di mischia Stephen Varney che viene sostituito da Braley, con Palazzani numero 21. Nonostante il vantaggio iniziale per 3-0 grazie a un calcio di punizione trasformato da Garbisi, gli Azzurri non riescono mai ad impegnare particolarmente la linea difensiva irlandese se non in occasione della meta di Mayer arrivata dopo un bell’offload di Garbisi. Oggi è stato fatto un passo indietro rispetto ai piccoli progressi visti contro l’Inghilterra, in una gara che ricorda quella d’apertura contro la Francia. Capitan Bigi e compagni non riescono mai guadagnare le linea del vantaggio con ...