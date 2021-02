“Se ti fa schifo”. Cantante Mascherato, Caterina Balivo zittita proprio da lei: umiliazione in diretta (Di sabato 27 febbraio 2021) Ultima puntata piena di colpi di scena a Il Cantante Mascherato. I quattro finalisti del programma erano: Lupo, Pappagallo, Farfalla e Orsetto. A trionfare però è stato solo un concorrente: il Pappagallo. Dietro la maschera di nascondeva Red Canzian, come intuito già dai giudici. Al secondo posto è arrivata la Farfalla, e dentro al costume c’era la grande Mietta. Al terzo il Lupo, che celava Max Giusti. Quarto e primo eliminato della serata è stato invece Orsetto a cui prestava la voce Simone Montedoro. Ma la puntata ha fatto anche registrare uno scontro in diretta tra Patty Pravo e Caterina Balivo, due giudici del programma. (Continua dopo la foto) E non è la prima volta che volano scintille tra le due. Già nella prima puntata le due si erano scontrate dopo una performance del Lupo. Inizialmente la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Ultima puntata piena di colpi di scena a Il. I quattro finalisti del programma erano: Lupo, Pappagallo, Farfalla e Orsetto. A trionfare però è stato solo un concorrente: il Pappagallo. Dietro la maschera di nascondeva Red Canzian, come intuito già dai giudici. Al secondo posto è arrivata la Farfalla, e dentro al costume c’era la grande Mietta. Al terzo il Lupo, che celava Max Giusti. Quarto e primo eliminato della serata è stato invece Orsetto a cui prestava la voce Simone Montedoro. Ma la puntata ha fatto anche registrare uno scontro intra Patty Pravo e, due giudici del programma. (Continua dopo la foto) E non è la prima volta che volano scintille tra le due. Già nella prima puntata le due si erano scontrate dopo una performance del Lupo. Inizialmente la ...

