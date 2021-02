Scuola, Cts: Dad per tutti in zona rossa (Di sabato 27 febbraio 2021) Didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, e quindi edifici scolastici chiusi, nelle regioni, province e comuni in zona rossa, nelle zone ad alta incidenza (250 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni) e in tutte le aree dove sono state adottate misure stringenti di isolamento “in ragione della circolazione di varianti virali con alto rischio di diffusività”. È questa l’indicazione contenuta nel verbale che il Cts ha stilato al termine delle due riunioni che si sono tenute, ieri sera e questa mattina, per rispondere al quesito posto dai governatori sull’impatto della Scuola sulla curva alla luce della circolazione delle varianti. Le indicazioni potrebbero essere inserite come nuove misure di contenimento nel prossimo dpcm. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, e quindi edifici scolastici chiusi, nelle regioni, province e comuni in, nelle zone ad alta incidenza (250 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni) e in tutte le aree dove sono state adottate misure stringenti di isolamento “in ragione della circolazione di varianti virali con alto rischio di diffusività”. È questa l’indicazione contenuta nel verbale che il Cts ha stilato al termine delle due riunioni che si sono tenute, ieri sera e questa mattina, per rispondere al quesito posto dai governatori sull’impatto dellasulla curva alla luce della circolazione delle varianti. Le indicazioni potrebbero essere inserite come nuove misure di contenimento nel prossimo dpcm. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Corriere : Zona rossa parrucchieri chiusi e contagi a scuola: riunione del Cts per decidere - MilaSpicola : RT @MMmarco0: Il 27 febbraio 2021 il CTS finalmente ammette che la scuola ha un impatto sul contagio ma ne consiglia la chiusura solo in zo… - Tele_Nicosia : Scuola, Cts: Dad per tutti in zona rossa - infoitsalute : Covid, Cts: “Per la scuola decidere misure sulla base delle zone” - lifestyleblogit : Scuola, Cts: Dad per tutti in zona rossa - -