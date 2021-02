Scuola | Coordinamento No Dad Campania | Valutiamo azioni contro il nuovo stop

Leggi su ildenaro

(Di sabato 27 febbraio 2021) I gruppi di genitori No Dad campani stanno valutando la possibilita’ di mettere in campo “diverse” per contrastare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado decisa dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Loalla didattica in presenza scattera’ da lunedi’ 1 marzo fino al 14 come prevede l’ordinanza emessa oggi. Una decisione che era stata gia’ annunciata ieri dal governatore via facebook. “Prendiamo atto delle ultime determindel presidente della Regione– affermano dalScuole Aperte– e valuteremo qualiintraprendere per tutelare, come sempre, la salute psicofisica dei nostri figli, nonche’ il loro diritto all’istruzione, equiparando laal resto d’Italia”. A seguito ...