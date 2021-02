Scuola Abruzzo, verso la chiusura di tutti gli istituti (Di sabato 27 febbraio 2021) L'Abruzzo verso la chiusura delle scuole dalle elementari fino alle superiori per l'impennata di contagi: l'indicazione è stata data dalla cabina di regia che si è riunita in serata. L'ordinanza che dispone la didattica a distanza dalle elementari alle superiori sarà firmata a breve dal presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 febbraio 2021) L'ladelle scuole dalle elementari fino alle superiori per l'impennata di contagi: l'indicazione è stata data dalla cabina di regia che si è riunita in serata. L'ordinanza che dispone la didattica a distanza dalle elementari alle superiori sarà firmata a breve dal presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio. L'articolo .

