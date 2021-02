Scintille FE in Arabia Saudita | la serie delle monoposto elettriche diventa Mondiale

ilmessaggeroit : Scintille FE in Arabia Seudita: la serie delle monoposto elettriche diventa Mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Scintille Arabia

Il Messaggero

La Formula E diventa 'grande'. Da questa stagione, infatti, avrà l'onore di fregiarsi del prestigioso titolo di 'Campionato Mondiale', il riconoscimento più esclusivo concesso dalla FIA, la ...Riad annuncia 1 mln di barili di nuovi tagli per salvare il mercato del petrolio (Rinnovabili.it) " Dieci mesi fa, letraSaudita e Russia avevano fatto saltare ogni accordo in sede Opec+. Il mercato del petrolio era impazzito, senza tagli alla produzione non c'era spazio sufficiente per lo ...La Formula E diventa “grande”. Da questa stagione, infatti, avrà l’onore di fregiarsi del prestigioso titolo di “Campionato Mondiale”, il ...La Formula E diventa “grande”. Da questa stagione, infatti, avrà l’onore di fregiarsi del prestigioso titolo di ...