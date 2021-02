Sci, gigante Bansko: Faivre è in testa, italiani molto indietro dalla vetta (Di sabato 27 febbraio 2021) Prima manche dello slalom gigante di Bansko della Coppa del Mondo, in testa c’è Mathieu Faivre, fresco campione. Il transalpino è al comando in 1.08.37 dopo la prima discesa della disciplina che è andata in scena nella mattinata odierna. Alle spalle dello sciatore francese si sono piazzati il croato Filip Zubcic in 1.08.48 e sull’ultimo gradino del podio si è appollaiato l’altro francese, Alexis Pinturault in 1.08.60. Male gli italiani, lontanissimi dalla vetta in questo primo atto del gigante di Basko: il migliore degli azzurri è l’argento mondiale Luca De Aliprandini, al momento solo 15/o in 1.10.67 dopo aver commesso un paio di errori. Più indietro Giovanni Borsotti in 1.10.80, Riccardo Tonetti in 1.12.14 e Manfred Moelgg, tornato a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Prima manche dello slalomdidella Coppa del Mondo, inc’è Mathieu, fresco campione. Il transalpino è al comando in 1.08.37 dopo la prima discesa della disciplina che è andata in scena nella mattinata odierna. Alle spalle dello sciatore francese si sono piazzati il croato Filip Zubcic in 1.08.48 e sull’ultimo gradino del podio si è appollaiato l’altro francese, Alexis Pinturault in 1.08.60. Male gli, lontanissimiin questo primo atto deldi Basko: il migliore degli azzurri è l’argento mondiale Luca De Aliprandini, al momento solo 15/o in 1.10.67 dopo aver commesso un paio di errori. PiùGiovanni Borsotti in 1.10.80, Riccardo Tonetti in 1.12.14 e Manfred Moelgg, tornato a ...

