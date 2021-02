Sci di fondo, skiathlon Mondiali Oberstdorf 2021. Therese Johaug e Alexander Bolshunov contro tutti! (Di sabato 27 febbraio 2021) Il 27 febbraio 2021 verrà assegnato il X titolo mondiale dello skiathlon, sia in campo maschile che in campo femminile. Il format, ideato a inizio XXI secolo è caratterizzato dall’essere una mass start con la prima metà da percorrere a tecnica classica e la seconda a skating. La prova ha fatto ingresso nel programma della manifestazione iridata nel 2003. Inizialmente denominato “doppio inseguimento”, nella sua prima versione si è disputato sulla distanza dei 20 km per gli uomini e 10 km per le donne, innalzati poi rispettivamente a 30 km e 15 km a partire dall’edizione 2005. DONNE (ORE 11.45) Sino a oggi sono sei le fondiste capaci di laurearsi campionesse del mondo dello skiathlon. Fra di esse la più vincente in assoluto è la norvegese Marit Bjørgen, unica donna in grado di conquistare 3 ori iridati (2011, 2013, 2017). La scandinava è ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Il 27 febbraioverrà assegnato il X titolo mondiale dello, sia in campo maschile che in campo femminile. Il format, ideato a inizio XXI secolo è caratterizzato dall’essere una mass start con la prima metà da percorrere a tecnica classica e la seconda a skating. La prova ha fatto ingresso nel programma della manifestazione iridata nel 2003. Inizialmente denominato “doppio inseguimento”, nella sua prima versione si è disputato sulla distanza dei 20 km per gli uomini e 10 km per le donne, innalzati poi rispettivamente a 30 km e 15 km a partire dall’edizione 2005. DONNE (ORE 11.45) Sino a oggi sono sei le fondiste capaci di laurearsi campionesse del mondo dello. Fra di esse la più vincente in assoluto è la norvegese Marit Bjørgen, unica donna in grado di conquistare 3 ori iridati (2011, 2013, 2017). La scandinava è ...

poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - zazoomblog : Sci di fondo oggi Mondiali 2021: orari tv programma Skiathlon italiani in gara - #fondo #Mondiali #2021: #orari… - zazoomblog : Sci di fondo Schilpario ospiterà la Coppa Italia e i Campionati Italiani Under 14 - #fondo #Schilpario #ospiterà… - MasashiKohmura : RT @Ski_Nordik: GRAN FONDO VAL CASIES 2021: SCI AL CHIODO DECISIONE OBBLIGATA, HA VINTO LA PANDEMIA - - PiuValliTV : NUOVE SPERANZE PER LO SCI La legge quadro nazionale 81/91 ed il Regolamento regionale della Lombardia stabiliscon… -