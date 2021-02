Sci di fondo | Schilpario ospiterà la Coppa Italia e i Campionati Italiani Under 14

Leggi su bergamonews

(Di sabato 27 febbraio 2021) Spesso e volentieri si sprona i giovani a seguire le orme dei grandi campioni affinchè possano realizzare i propri sogni. Agli esempi non mancano partendo da Giulio Capitanio e Fabio Maj, cresciuti direttamente all’ombra del Pizzo Camino, passando per Maurilio De Zolt, Giorgio Vanzetta e Manuela Di Centa che in passato hanno solcato le nevi scalvine. Leggendo questi nomi è quindi possibile ripercorre la storia dello sci dino, un percorso che farà nuovamente tappa nella località orobica dal 5 al 7 marzo prossimi, Complice l’annullamento della tappa di Val Casies, la stazione sciisticala tappa diSenior e23 che vedrà al via tutti gli azzurri non impegnati ai Mondiali di Oberstdorf. Numerose le promesse degli sci ...