Sci di fondo | Johaug cade e poi scappa | sua la skiathlon dei Mondiali Anna Comarella 21a | miglior italiana

(Di sabato 27 febbraio 2021) Niente ferma Therese, nemmeno una caduta a inizio gara. La norvegese porta a casa un altro titolo mondiale, l’undicesimo complessivo della sua carriera, vincendo ladi Oberstdorf con netto margine. Ancora troppo grande la differenza tra la trentaduenne nata a Os e il resto delle concorrenti, tra le quali sono state le svedesi a opporre la maggiore resistenza. Ed è proprio una svedese, Frida Karlsson, che finisce a contatto connei chilometri iniziali: per entrambe caduta inevitabile. Provano ad approfittarne Ebba Andersson e la russa Tatiana Sorina, ma i loro sogni non durano che pochi chilometri, giusto il tempo di permettere alla campionessa in carica di riprenderle, mentre Karlsson decide di andare con il proprio ritmo. Il terzetto diventa duo quando Sorina perde contatto cone ...

Niente ferma Therese Johaug, nemmeno una caduta a inizio gara. La norvegese porta a casa un altro titolo mondiale, l'undicesimo complessivo della sua carriera, vincendo la skiathlon di Oberstdorf con ...