Sci di fondo | Alexander Bolshunov rischia due gare di squalifica in caso di nuovo comportamento antisportivo

Ad oltre un mese dallo scontro tra il russo Alexander Bolshunov ed il finlandese Joni Mäki, avvenuto al termine della staffetta della Coppa del Mondo di Lahti, che ha portato alla squalifica del primo, la FIS prende ulteriori decisioni in merito, dando una sorta di condizionale al vincitore della Coppa del Mondo 2020-2021. Bolshunov, infatti, non dovrà rendersi protagonista di ulteriori gesti antisportivi nel corso dei prossimi cinque eventi tra Mondiali e Coppa del Mondo, pena la sospensione per due gare di Coppa del Mondo ed ulteriori possibili sanzioni: questa vicenda dunque si trascinerà anche nella prossima stagione, precisamente per le prime tre tappe di Coppa del Mondo 2021-2022. Infatti, come ha precisato la FIS, per evento si intendono tutte le gare che si disputano in una

