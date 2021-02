Sci di fondo: Alexander Bolshunov batte cinque norvegesi nella skiathlon dei Mondiali. Stefano Gardener 22°, miglior italiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Alexander Bolshunov porta in trionfo la versione senza bandiera della Russia e si conferma l’uomo delle gare distance in questa stagione 2020-2021. Il vincitore della Coppa del Mondo assoluta diventa anche Campione del Mondo nella skiathlon, battendo sui 30 km cinque norvegesi, i primi dei quali sono Hans Christer Holund e Simen Hegstad Krueger. Dopo quattro argenti nel 2019, per lui si tratta del primo oro iridato, che corona un percorso che lo aveva visto già prevalere per tre volte di fila nella Coppa distance e per due in quella complessiva, oltre ai due successi nel Tour de Ski. Per quasi tutta la prima metà di gara l’andatura è sostanzialmente bloccata, come nella più piena tradizione di gare di una certa lunghezza (e questa ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021)porta in trionfo la versione senza bandiera della Russia e si conferma l’uomo delle gare distance in questa stagione 2020-2021. Il vincitore della Coppa del Mondo assoluta diventa anche Campione del Mondondo sui 30 km, i primi dei quali sono Hans Christer Holund e Simen Hegstad Krueger. Dopo quattro argenti nel 2019, per lui si tratta del primo oro iridato, che corona un percorso che lo aveva visto già prevalere per tre volte di filaCoppa distance e per due in quella complessiva, oltre ai due successi nel Tour de Ski. Per quasi tutta la prima metà di gara l’andatura è sostanzialmente bloccata, comepiù piena tradizione di gare di una certa lunghezza (e questa ...

poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - OA_Sport : Sci di fondo: Alexander Bolshunov è per la prima volta in carriera Campione del Mondo. Sua la skiathlon iridata a O… - Luca_Monta_ : Solo contro i norvegesi, Bolshunov ???? realizza un'impresa da memoriali dello sci di fondo. Al di là delle simpatie… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon Mondiali in DIRETTA: Bolshunov Krueger Roethe e Holund si giocano il podio - #fondo… - sportface2016 : Mondiali #Oberstdorf2021: il russo #Bolshunov oro nello #skiathlon maschile. RISULTATI -