Sci alpino | Karoline Pichler è terza nel gigante di Livigno vinto da Jessica Hilzinger

(Di sabato 27 febbraio 2021)si è aggiudicata il primodi, valevole per la Coppa Europa di scifemminile 2020-2021. La tedesca ha chiuso la sua gara con il tempo complessivo di 2:05.77 (1:03.81 nella prima manche e 1:01.96 nella seconda) precedendo per 24 centesimi la norvegese Marte Monsen, mentre èla nostraa 35, dopo aver concluso al sesto posto la prima metà di gara. Quarta posizione per la svedese Hanna Aronsson Elfman a 65 centesimi, quinta per la polacca Magdalena Luczak a 87, mentre è sesta la svedese Hilma Loevblom a 89. Settime a pari merito le svizzere Vivianne Haerri e Selina Egloff a 1.01, quindi nona la svedese Sara Rask a 1.05, infine conclude la top10 l’austriaca Marie-Therese Sporer a 1.16, in grado ...

Lara Gut - Behrami ha vinto la seconda discesa libera femminile in Val di Fassa valevole per la Coppa del Mondo di2020/2021. La svizzera, gia' vincitrice della gara di velocita' di ieri, ha chiuso con il tempo di 1'25''53. Alle sue spalle la connazionale Corinne Suter (+0''32) e la tedesca Kira Weidle (...Il francese Mathieu Faivre, fresco campione del mondo, è al comando in 1.08.37 dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Bansko. Alle sue spalle il croato Filip Zubcic in 1.08.48 e terzo l'...Jessica Hilzinger si è aggiudicata il primo gigante di Livigno, valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2020-2021. La tedesca ha chiuso la sua gara con il tempo complessivo di 2:05.77 (1: ...Diretta discesa Val di Fassa streaming video Rai oggi sabato 27 febbraio: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci femminile.