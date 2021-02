Scatta il cordone sanitario attorno a Brescia ma la Regione dimentica il comune più colpito dopo il capoluogo

Leggi su open.online

(Di sabato 27 febbraio 2021) «Sta chiamando il sindaco sbagliato, noi non siamo nel». Massimo Vizzardi, sindaco di Chiari in provincia di, il paese piùdalla crescita dei contagiil, non sa spiegarsi perchéLombardia non abbia inserito il suonella lista di quelli in cui far partire i vaccini contro il Coronavirus in maniera prioritaria, allo scopo di formare una barriera contro l’espansione a Ovest della pandemia. Nelle ultime 24 oreha registrato 108 nuovi positivi. Chiari è seconda nella provincia con 21. Con i suoi 19 mila abitanti, è anche un hub per la somministrazione dei vaccini. Ospita la Asst della Franciacorta, ospedale di riferimento della zona, ma anche tanti altri servizi ...