Scariolo in panchina da coach Raptors | che trionfo I Jazz si fermano a Miami

(Di sabato 27 febbraio 2021)vince al primo tentativo da capo allenatore (per una sera) dei Toronto, da sostituto diNurse, fermato dal protocollo anti Covid. Il successo arriva su Houston: dopo Ettore ...

Ultime Notizie dalla rete : Scariolo panchina

Sky Sport

Il successo arriva su Houston: dopo Ettore Messina,diventa il secondo allenatore italiano a poter vantare questo prestigioso traguardo. Nella nottata Nba, tra le 8 partite sotto ...Non si sa ancora quando coach Nurse finirà l'isolamento,potrebbe quindi sedersi inda head coach anche nella prossima partita contro Chicago.A causa dei protocolli di salute e sicurezza, sei membri dello staff di coaching dei Raptors, tra cui l'allenatore Nick Nurse, non saranno in panchina a partire dalla partita di ...