Sardegna zona bianca da lunedì 1 marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) . “La Sardegna passa in area bianca. E’ in corso il tavolo di confronto tra ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio”, comunica infatti una nota ministeriale in cui si annuncia che il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia Covid-19, ha firmato le nuove ordinanze che entreranno in vigore dal prossimo lunedì. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) . “Lapassa in area. E’ in corso il tavolo di confronto tra ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioneper definire le modalità attuative del passaggio”, comunica infatti una nota ministeriale in cui si annuncia che il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia Covid-19, ha firmato le nuove ordinanze che entreranno in vigore dal prossimo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - VercesiStefania : RT @newyorker01: e secondo voi chi è stato l’artefice della Sardegna in zona bianca? Chi??? ?? - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in area r… -