Sardegna zona bianca, anticipazioni sul nuovo DPCM (Di sabato 27 febbraio 2021) La Sardegna passa in area bianca, un colore che indica un quasi ritorno alla normalità per incidenza molto bassa dei contagi. Una notizia positiva per la regione mentre altre si confermano o in zona arancione (Lombardia, Marche e Piemonte dal 1 marzo) o in rossa come Basilicata e Molise, che abbiamo raccontato ieri. Le nuove ordinanze sono state firmate da poco dal ministro Roberto Speranza sulla base degli ultimi dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. L’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu ha preso visione del foglio e insieme al presidente Christian Solinas riaprirà gradualmente le attività con un controllo permanente e costante su assembramenti e anche comportamenti scorretti come il non portare le mascherine o non vigilare il comportamento dentro negozi o uffici pubblici e privati. Presente la variante ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Lapassa in area, un colore che indica un quasi ritorno alla normalità per incidenza molto bassa dei contagi. Una notizia positiva per la regione mentre altre si confermano o inarancione (Lombardia, Marche e Piemonte dal 1 marzo) o in rossa come Basilicata e Molise, che abbiamo raccontato ieri. Le nuove ordinanze sono state firmate da poco dal ministro Roberto Speranza sulla base degli ultimi dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. L’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu ha preso visione del foglio e insieme al presidente Christian Solinas riaprirà gradualmente le attività con un controllo permanente e costante su assembramenti e anche comportamenti scorretti come il non portare le mascherine o non vigilare il comportamento dentro negozi o uffici pubblici e privati. Presente la variante ...

Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - Giacuminux : Sardegna zona bianca +possibilità di spostamento verso seconde case = Settembre - midnightsilvia : RT @luigivanti: Quindi la Sardegna e' in Zona Bianca. Tutto aperto. Gia vedo i travasi di bile di chi li incolpava di ogni male per i risto… -