Sardegna zona bianca, 87 contagi e 6 morti: bollettino covid

Sono 87 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 27 febbraio, secondo i dati del bollettino della regione. Nella regione, che si avvia a diventare zona bianca, nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 2.721 test, con un tasso di positività dello 3,1%. Sono 217 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale(-7), mentre 19 (-3) sono quelli pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.599, 286 quelle in più guarite. Dei 41.114 casi positivi complessivamente accertati, 9.759 (+33) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.594 (+15) nel Sud Sardegna, 3.479 (+2) a Oristano, 8.168 (+7) a Nuoro, 13.114 (+30) a Sassari.

