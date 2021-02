Sardegna prima Zona bianca Cosa significa | cosa si può fare

(Di sabato 27 febbraio 2021) Si tratta dellaparvenza di normalità. Lunedì ladiventa laregione ad essere dichiarata “”, uno scenario che, come stabilisce il decreto Covid approvato il 13 gennaio scorso, prevede il “massimo” delle libertà in tempi di coronavirus. Maè permessoo non? Ecco una serie di domande e risposte sul colore più ambito d’Italia. Come si diventa “”? Una Regione può entrare insoltanto quando si registrano meno di 50 casi su 100mila abitanti per almeno 21 giorni consecutivi e un indice Rt inferiore allo 0,5. Oltre ai contagi bassi, bisogna anche che le strutture ospedaliere non siano in sovraccarico (che ...

LA GUIDA / Nuovo Dpcm: cosa si puà fare nella prima regione zona bianca Il problema - che riguarda le enoteche non di mescita ma quelle dove si effettua solo attività di vendita - è nato dall'...La Sardegna entra in "zona bianca" ed è la prima regione d'Italia a farlo. Lo ha stabilito il ministro della salute Roberto Speranza all'interno del provvedimento che ha fissato i colori per tutte le ...