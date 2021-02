Sardegna in zona bianca. Emilia Romagna: l'arancione scuro potrebbe allargarsi (Di sabato 27 febbraio 2021) La Sardegna è la prima regione d'Italia a entrare in zona bianca . Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza , che ha firmato l'ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della ... Leggi su quotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Laè la prima regione d'Italia a entrare in. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza , che ha firmato l'ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della ...

Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - ilpost : Da lunedì la Sardegna sarà in zona bianca - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - kallac_carta : RT @kallac_carta: Zona bianca..!!!! La felicità... Sardegna - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia -