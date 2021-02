Sapete quanto siamo forti? (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 2 marzo 2021 Leggi su vanityfair (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 2 marzo 2021

danielsun2707 : RT @ZombieBuster5: Quindi volete farvi iniettare quanto prima il #vaccinoCovid e sapete (sapete, giusto?) che potrete ancora essere infetta… - igorlorenzo0 : RT @ZombieBuster5: Quindi volete farvi iniettare quanto prima il #vaccinoCovid e sapete (sapete, giusto?) che potrete ancora essere infetta… - BagueraDaniela : RT @ZombieBuster5: Quindi volete farvi iniettare quanto prima il #vaccinoCovid e sapete (sapete, giusto?) che potrete ancora essere infetta… - lasolamulan : + anzi, come ho detto prima (per quanto possa sembrare una scelta ingiusta) ci ha pensato seriamente. non giudicate… - Morena_3v : Pensa quanto fate schifo a toccare questi temi sensibili Ma almeno lo sapete che vuol dire LGBT?! No non lo sap… -