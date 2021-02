Santa Maria a Vico, carabinieri feriti durante i controlli: il sindaco chiede l’intervento del prefetto (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLinea dura del sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, per contrastare i continui episodi di assembramenti notturni nei principali luoghi di aggregazione e, in particolar modo, al “Parco De Lucia” dove, nella serata di ieri, si è registrato un episodio di inaudita violenza ai danni di due carabinieri, feriti da un giovane durante un controllo. Nel condannare il deplorevole gesto, Pirozzi, dopo aver convocato questa mattina la consulta per la sicurezza, ha formalmente richiesto un intervento urgente al prefetto della Provincia di Caserta, Raffaele Ruberto, “per adottare nuove e più drastiche misure atte ad allontanare i non residenti dal territorio, per poter debellare questo fenomeno”. “Certi episodi – ha rimarcato – ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLinea dura deldi, Andrea Pirozzi, per contrastare i continui episodi di assembramenti notturni nei principali luoghi di aggregazione e, in particolar modo, al “Parco De Lucia” dove, nella serata di ieri, si è registrato un episodio di inaudita violenza ai danni di dueda un giovaneun controllo. Nel condannare il deplorevole gesto, Pirozzi, dopo aver convocato questa mattina la consulta per la sicurezza, ha formalmente richiesto un intervento urgente aldella Provincia di Caserta, Raffaele Ruberto, “per adottare nuove e più drastiche misure atte ad allontanare i non residenti dal territorio, per poter debellare questo fenomeno”. “Certi episodi – ha rimarcato – ...

