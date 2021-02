**Sanremo: Noemi, ‘porto sul palco la nuova me, appassionata, consapevole, ma sempre rossa’** (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Come descriverei la nuova Noemi? appassionata, consapevole e… rossa, quello non cambierà”. E’ una Noemi con una nuova, potente energia quella che si appresta a calcare il palco dell’Ariston portando in gara al 71mo Festival di Sanremo il brano ‘Glicine’, scritto dalla giovane e talentuosa Ginevra Lubrano, Francesco Fugazza, Tattroli e Dario Faini. Un momento di rinnovamento profondo, quello della cantante romana, al secolo Veronica Scopelliti, che lei racconta così: “Sono partita da me, dalla mia testa e dalla voglia di fare chiarezza e di mettermi a fuoco come artista e come persona. Mi sembrava di aver perso la messa a fuoco su di me, sul mio corpo, e sono ripartita dal mio equilibrio mentale, cercando di capire cosa volevo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Come descriverei lae… rossa, quello non cambierà”. E’ unacon una, potente energia quella che si appresta a calcare ildell’Ariston portando in gara al 71mo Festival di Sanremo il brano ‘Glicine’, scritto dalla giovane e talentuosa Ginevra Lubrano, Francesco Fugazza, Tattroli e Dario Faini. Un momento di rinnovamento profondo, quello della cantante romana, al secolo Veronica Scopelliti, che lei racconta così: “Sono partita da me, dalla mia testa e dalla voglia di fare chiarezza e di mettermi a fuoco come artista e come persona. Mi sembrava di aver perso la messa a fuoco su di me, sul mio corpo, e sono ripartita dal mio equilibrio mentale, cercando di capire cosa volevo ...

