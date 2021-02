**Sanremo: Noemi, 'porto sul palco la nuova me, appassionata, consapevole, ma sempre rossa'** (2) (Di sabato 27 febbraio 2021) (Adnkronos) - Un brano che racconta la sua rinascita ("Il glicine è molto forte, ha delle radici molto profonde, però ha anche questa fioritura meravigliosamente fragile, con cui io identifico la paura", dice), che non è solo una storia d'amore finita ma qualcosa di più profondo. "Al primo ascolto può sembrare una canzone che parla di una storia d'amore finita, ma poi alla fine io mi sento molto vicina alla fragilità di questo sentimento che viene raccontato, al buio e poi alla nascita di quella luce e di quella forza". E se deve raccontare le emozioni nel salire sul palco dell'Ariston in questo anno così strano, lo fa così: "Sono vibrazioni di grande emozione, mi sembra di fare tutto per la prima volta. Forse perché ho un tipo di consapevolezza diverso rispetto alle altre volte, anche di coscienza, e sono molto contenta perché è un Sanremo importante ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) (Adnkronos) - Un brano che racconta la sua rinascita ("Il glicine è molto forte, ha delle radici molto profonde, però ha anche questa fioritura meravigliosamente fragile, con cui io identifico la paura", dice), che non è solo una storia d'amore finita ma qualcosa di più profondo. "Al primo ascolto può sembrare una canzone che parla di una storia d'amore finita, ma poi alla fine io mi sento molto vicina alla fragilità di questo sentimento che viene raccontato, al buio e poi alla nascita di quella luce e di quella forza". E se deve raccontare le emozioni nel salire suldell'Ariston in questo anno così strano, lo fa così: "Sono vibrazioni di grande emozione, mi sembra di fare tutto per la prima volta. Forse perché ho un tipo dizza diverso rispetto alle altre volte, anche di coscienza, e sono molto contenta perché è un Sanremo importante ...

