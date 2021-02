Sanremo, il sindaco a TPI: “Avremo il 30% dell’introito abituale. Negli alberghi il 50% presenze in meno” (Di sabato 27 febbraio 2021) Ci sono soltanto 70 giornalisti accreditati (e “reclusi” con le loro postazioni al Casinò) per il Festival di Sanremo 2021. Lo scorso anno furono 1.300, accalcati nelle due sale stampa e a zonzo per la cittadina del Ponente ligure. Non è il solo dato, ma sembra uno tra i più impattanti per comprendere il ridimensionamento causa Covid del maggiore evento di spettacolo nazionale, in programma dal 2 al 6 marzo su Rai1. Sanremo ha poco meno di 55 mila residenti, e supera per densità persino il capoluogo di provincia, Imperia. Durante la settimana festivaliera di norma si arriva a toccare le 100 mila presenze. Gli appartamenti traboccano di ospiti, e così pure gli hotel, che invece quest’anno registrano, fanno sapere dal Comune, “il 50 per cento di presenze in meno”. Le misure di sicurezza ... Leggi su tpi (Di sabato 27 febbraio 2021) Ci sono soltanto 70 giornalisti accreditati (e “reclusi” con le loro postazioni al Casinò) per il Festival di2021. Lo scorso anno furono 1.300, accalcati nelle due sale stampa e a zonzo per la cittadina del Ponente ligure. Non è il solo dato, ma sembra uno tra i più impattanti per comprendere il ridimensionamento causa Covid del maggiore evento di spettacolo nazionale, in programma dal 2 al 6 marzo su Rai1.ha pocodi 55 mila residenti, e supera per densità persino il capoluogo di provincia, Imperia. Durante la settimana festivaliera di norma si arriva a toccare le 100 mila. Gli appartamenti traboccano di ospiti, e così pure gli hotel, che invece quest’anno registrano, fanno sapere dal Comune, “il 50 per cento diin”. Le misure di sicurezza ...

