Sanremo: Amadeus, ‘non farlo sarebbe stato danno psicologico e perdita di patrimonio’ (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Un Festival che si doveva fare e che si farà al meglio. È il racconto di Amadeus, ospite di Marta Cagnola a Radiotube su Radio 24, a pochi giorni dalla partenza del Festival di Sanremo. Immaginare di non fare il Festival, spiega, sarebbe stato un danno: “Non solo un danno per la musica, per la discografia, per i musicisti: questo è chiaro agli occhi di tutti. sarebbe stato un danno anche psicologico, morale, la perdita di un patrimonio che appartiene a tutti: è giusto che ci sia. Un domani vedremo le immagini del 2021, del teatro con la platea vuota, e ci faranno commuovere”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Un Festival che si doveva fare e che si farà al meglio. È il racconto di, ospite di Marta Cagnola a Radiotube su Radio 24, a pochi giorni dalla partenza del Festival di. Immaginare di non fare il Festival, spiega,un: “Non solo unper la musica, per la discografia, per i musicisti: questo è chiaro agli occhi di tutti.unanche, morale, ladi un patrimonio che appartiene a tutti: è giusto che ci sia. Un domani vedremo le immagini del 2021, del teatro con la platea vuota, e ci faranno commuovere”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

